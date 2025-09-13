Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à dos

13-09-2025

Trois matchs comptant pour la cinquième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce samedi après midi.

Au Bardo, le Stade Tunisien a dominé l’Espérance Sportive de Tunis (1/0). L’unique but de la rencontre a été inscrit en première période par Khemissi.

À Monastir, l’USMo a pris l’avantage face à l’Etoile Sportive du Sahel grâce à Chikhaoui, mais les visiteurs ont évité la défaite suite à l’égalisation d’Aouani à dix minutes de la fin.

À Ben Guerdane, le CA Bizertin s’est imposé (0/1) en toute fin de match face à l’USBG.

Voici le classement général :

1- Stade Tunisien 11pts (5j)

2- Espérance de Zarzis 10pts (4j)

3- Club Africain 9pts (4j)

4- Espérance de Tunis 8pts (5j)

5- ES Métlaoui 8pts (5j)

6- US Monastirienne 7pts (5j)

7- JS Omrane 7pts (5j)

8- JS Kairouanaise 7pts (5j)

9- AS Gabés 5pts (4j)

10- Etoile du Sahel 5pts (5j)

11- US Ben Guerdane 5pts (5j)

12- CA Bizertin 5pts (5j)

13- Club Sportif Sfaxien 4pts (4j)

14- AS Marsa 4pts (5j)

15- AS Soliman 4pts (5j)

16- Olympique de Béja 2pts (5j)

Ligue 1-J05 : L'Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à dos

