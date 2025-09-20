Ligue 1-J07 : L’ESZ se reprend ! ASG-CSS dos à dos

La 7ème journée du championnat de Ligue 1 a débuté ce samedi avec deux affiches aux fortunes contrastées.

L’Espérance Sportive de Zarzis a confirmé sa belle dynamique cette saison en s’imposant largement sur le terrain de la JS Kairouanaise (4-1), tandis que l’AS Gabés et le Club Sportif Sfaxien se sont neutralisés (0-0).

Classement :

1- Espérance de Zarzis 16pts (7j)

2- Stade Tunisien 14pts (6j)

3- Club Africain 13pts (6j)

4- Espérance de Tunis 11pts (6j)

5- US Monastirienne 10pts (6j)

6- JS Kairouanaise 10pts (7j)

7- Club Sportif Sfaxien 9pts (7j)

8- CA Bizertin 8pts (6j)

9- ES Métlaoui 8pts (6j)

10- AS Marsa 7pts (6j)

11- JS Omrane 7pts (6j)

12- AS Gabés 6pts (7j)

13- Etoile du Sahel 5pts (6j)

14- US Ben Guerdane 5pts (6j)

15- AS Soliman 4pts (6j)

16- Olympique de Béja 2pts (6j)