Ligue 1-J07 : L’ESZ se reprend ! ASG-CSS dos à dos
La 7ème journée du championnat de Ligue 1 a débuté ce samedi avec deux affiches aux fortunes contrastées.
L’Espérance Sportive de Zarzis a confirmé sa belle dynamique cette saison en s’imposant largement sur le terrain de la JS Kairouanaise (4-1), tandis que l’AS Gabés et le Club Sportif Sfaxien se sont neutralisés (0-0).
Classement :
1- Espérance de Zarzis 16pts (7j)
2- Stade Tunisien 14pts (6j)
3- Club Africain 13pts (6j)
4- Espérance de Tunis 11pts (6j)
5- US Monastirienne 10pts (6j)
6- JS Kairouanaise 10pts (7j)
7- Club Sportif Sfaxien 9pts (7j)
8- CA Bizertin 8pts (6j)
9- ES Métlaoui 8pts (6j)
10- AS Marsa 7pts (6j)
11- JS Omrane 7pts (6j)
12- AS Gabés 6pts (7j)
13- Etoile du Sahel 5pts (6j)
14- US Ben Guerdane 5pts (6j)
15- AS Soliman 4pts (6j)
16- Olympique de Béja 2pts (6j)