Ligue 1-J08 : Le classement après les matchs de mercredi

01-10-2025

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 8ème journée :

1- Stade Tunisien 18pts (8j)

2- Espérance de Tunis 17pts (8j)

3- Espérance de Zarzis 16pts (8j)

4- Club Africain 16pts (8j)

5- US Monastirienne 14pts (8j)

6- CA Bizertin 11pts (8j)

7- JS Omrane 11pts (8j)

8- ES Métlaoui 11pts (8j)

9- Club Sportif Sfaxien 10pts (8j)

10- JS Kairouanaise 10pts (8j)

11- Etoile du Sahel 9pts (8j)

12- AS Soliman 7pts (8j)

13- AS Marsa 7pts (8j)

14- US Ben Guerdane 6pts (8j)

15- AS Gabés 6pts (8j)

16- Olympique de Béja 5pts (8j)

