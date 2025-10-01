Ligue 1-J08 : Le classement après les matchs de mercredi
01-10-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la 8ème journée :
1- Stade Tunisien 18pts (8j)
2- Espérance de Tunis 17pts (8j)
3- Espérance de Zarzis 16pts (8j)
4- Club Africain 16pts (8j)
5- US Monastirienne 14pts (8j)
6- CA Bizertin 11pts (8j)
7- JS Omrane 11pts (8j)
8- ES Métlaoui 11pts (8j)
9- Club Sportif Sfaxien 10pts (8j)
10- JS Kairouanaise 10pts (8j)
11- Etoile du Sahel 9pts (8j)
12- AS Soliman 7pts (8j)
13- AS Marsa 7pts (8j)
14- US Ben Guerdane 6pts (8j)
15- AS Gabés 6pts (8j)
16- Olympique de Béja 5pts (8j)