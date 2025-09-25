Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs
25-09-2025
La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront ce weekend les premiers matches de la 8ème journée de Ligue 1 :
Vendredi 26 septembre :
JS Omrane 15h30 AS Gabés
Arbitre : Montassar Belarbi
Arbitre VAR : Fraj Abdellaoui
Dimanche 28 septembre :
Club Africain 15h30 US Ben Guerdane
Arbitre : Badis Ben Salah
Arbitre VAR : Haythem Guirat
Club Athlétique Bizertin 15h30 JS Kairouanaise
Arbitre : Mohamed Ali Karouia
Arbitre VAR : Seif Ouertani
Olympique de Béja 15h30 ES Métlaoui
Arbitre : Sofiene Ouertani
Arbitre VAR : Khaled Gouider
Espérance Sportive de Zarzis 15h30 AS Soliman
Arbitre : Houssem Ben Sassi
Arbitre VAR : Hosni Naili