Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs

25-09-2025

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront ce weekend les premiers matches de la 8ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 26 septembre :

JS Omrane 15h30 AS Gabés

Arbitre : Montassar Belarbi

Arbitre VAR : Fraj Abdellaoui

Dimanche 28 septembre :

Club Africain 15h30 US Ben Guerdane

Arbitre : Badis Ben Salah

Arbitre VAR : Haythem Guirat

Club Athlétique Bizertin 15h30 JS Kairouanaise

Arbitre : Mohamed Ali Karouia

Arbitre VAR : Seif Ouertani

Olympique de Béja 15h30 ES Métlaoui

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Khaled Gouider

Espérance Sportive de Zarzis 15h30 AS Soliman

Arbitre : Houssem Ben Sassi

Arbitre VAR : Hosni Naili

Fil d'actualités

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

25-09-2025

Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs

25-09-2025

Ligue 1-J07 : ST, EST, ESS et USMo vainqueurs

24-09-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le

Fil d'actualités

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

La Liga-J05 : Le Barça domine Oviedo

25-09-2025

Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs

25-09-2025

Ligue 1-J07 : ST, EST, ESS et USMo vainqueurs

24-09-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025