Ligue 1-J08 : Voici les arbitres des cinq premiers matchs

La Direction Nationale de l’Arbitrage a communiqué la liste des arbitres qui dirigeront ce weekend les premiers matches de la 8ème journée de Ligue 1 :

Vendredi 26 septembre :

JS Omrane 15h30 AS Gabés

Arbitre : Montassar Belarbi

Arbitre VAR : Fraj Abdellaoui

Dimanche 28 septembre :

Club Africain 15h30 US Ben Guerdane

Arbitre : Badis Ben Salah

Arbitre VAR : Haythem Guirat

Club Athlétique Bizertin 15h30 JS Kairouanaise

Arbitre : Mohamed Ali Karouia

Arbitre VAR : Seif Ouertani

Olympique de Béja 15h30 ES Métlaoui

Arbitre : Sofiene Ouertani

Arbitre VAR : Khaled Gouider

Espérance Sportive de Zarzis 15h30 AS Soliman

Arbitre : Houssem Ben Sassi

Arbitre VAR : Hosni Naili