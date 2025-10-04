Ligue 1-J09 : Le Stade Tunisien reprend la tête du classement

04-10-2025

La 9ème journée de Ligue 1 s’est poursuivie ce samedi avec trois affiches qui ont largement influencé le haut et le bas du classement. Le Stade Tunisien s’est emparé de la première place grâce à une victoire nette, tandis que l’AS Marsa a signé le carton du week-end en humiliant l’Olympique de Béja.

Voici les résultats 

Stade Tunisien 3-0 Espérance de Zarzis (ST : Amine Allah Haboubi 10 et 71 mn, Amadou Dia Ndiaye 52 mn)

AS Soliman 0-0 (R) CA Bizertin

Olympique de Béja 0-6 AS Marsa (ASM : Amanallah Ben Hamida 25 et 56 mn, Omar Traidi 50 mn, Ahmed Hadhri 55, 71 et 76 mn)

