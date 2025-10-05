Ligue 1-J09 : L’Espérance, le CSS et l’USMo vainqueurs

La 9ème journée de Ligue 1 s’est achevée ce dimanche avec trois rencontres marquées par des victoires précieuses pour les cadors du championnat.

L’Espérance de Tunis a pris le meilleur sur l’Etoile du Sahel dans le choc de la journée, tandis que l’US Monastirienne et le Club Sportif Sfaxien ont confirmé leurs ambitions.

Les résultats

Espérance de Tunis 1-0 Etoile du Sahel (EST : Yan Sasse 27 mn)

US Monastirienne 2-1 JS Omrane (USMo : Moez Haj Ali (P) 10 mn, Raed Chikhaoui 86 mn / JSO : Iheb Ben Rejeb 15 mn)

JS Kairouanaise 0-3 (R) Club Sportif Sfaxien (CSS : Hichem Baccar (P) 29 mn, Omar Ben Ali 43 et 53 mn)