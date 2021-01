Ligue 1 – J10 : Voici les formations probables

Les cinq derniers matchs de la dixième journée du championnat national se joueront mercredi après-midi. Le Stade Tunisien affrontera l’US Ben Guerdane à Hedi Enneifer, l’Etoile du Sahel se déplacera à Kairouan, l’AS Rejiche et l’US Tataouine accueilleront respectivement le CA Bizertin et l’AS Soliman tandis que le choc du jour mettra aux prises le Club Africain et l’US Monastir.

Compos probables :

CA : Dkhili, Baâziz, Guesmi, Abderrazzek, Laâbidi, Kossi, Ben Yahia, Taoues, Kassab, Laâbidi, Chamakhi.

USMO : Ben Said, Machmoum, Omrani, Saghraoui, Sabbou, Ben Romdhane, Tka, Jelassi, Abdelli, Mbélé, Amri.

UST : Mahouachi, Lakhal, Salhi, El Kout, Rezgui, Khalfa, Messaî, Hammami, El Harrak, Silla, El Journi.

ASS : Abdelafou, Mahmoud, Ltifi, Louil, Triki, Ben Ayed, Ben Salah, Arfaoui, Chtioui, Baffour, Hammami.

ASR : Jebali, Zbidi, Saidi, Ben Othman, Lamti, Kwamé, Khedher, Sioud, Lamti, Sioud, Diarra.

CAB : Mathlouthi, Kchok, Ben Fredj, Doumbia, Sassi, Trabelsi, Sabo, Tbargui, Chattal, Bangoura, Jerbi.

JSK : Hazgui, Khraifi, Jammali, Chortani, Rebaî, Slimane, Bouraoui, El Hali, Gabi, Naffati.

ESS : Mathlouthi, Kechrida, Ben Ouannes, Harrabi, Konaté, Harrabi, Baâyou, Ayed, Karmani, Sfaxi, Coulibaly.

ST : Jemal, Al Maghasi, Hasni, Kchok, Laâyouni, Hadda, Diop, Ben Khemis, Habbassi, Ait Malek, Abata.

USBG : Ayari, Tlili, Ben Akremi, Mhadhebi, Hamrouni, Ben Tarcha, Guesmi, Brigui, Zekri, Mhamedi, Jerbi.

GnetNews