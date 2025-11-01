Ligue 1-J12 : Le CA en échec ! L’Etoile enchaîne

01-11-2025

Le Club Africain a concédé le nul (1/1) à Rades face à l’AS Soliman. Les visiteurs ont ouvert le score à la demie heure suite à un penalty transformé par Hadded. Les joueurs de Benzarti n’ont trouvé le but de l’égalisation qu’à la huitième minute du temps additionnel. Lors de la prochaine journée, le CA affrontera le Stade Tunisien.

À Sousse, l’Etoile a enchaîné par une nouvelle victoire. Cette fois, l’équipe a dominé l’Etoile Sportive de Metlaoui dans les arrêts de jeu grâce à Chaabeni et Seghaier 

À Ben Guerdane, l’USBG a dominé la JS kairouan (2/0) alors que l’AS Gabes et l’US Monastir se sont quittés sur le score de parité (1/1).

