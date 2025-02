Ligue 1-J20 : Les rÃ©sultats et le classement aprÃ¨s les matchs de mardi

Ligue 1-J20 : Les résultats et le classement après les matchs de mardi

Trois matchs comptant pour la vingtième journée de la Ligue1 Professionnelle ont été disputés ce mardi après midi. Voici les résultats et le classement.

ES Métlaoui 2-0 Club Athlétique Bizertin

Olympique de Béja 3-1 EGS Gafsa

AS Soliman 0-0 (R) AS Gabés

Classement

1- Espérance de Tunis 42pts (19j)

2- Etoile du Sahel 39pts (19j)

3- Espérance de Zarzis 38pts (19j)

4- US Monastirienne 37pts (19j)

5- Club Africain 37pts (19j)

6- Stade Tunisien 36pts (19j)

7- Club Sportif Sfaxien 28pts (19j)

8- ES Métlaoui 28pts (20j)

9- Olympique de Béja 28pts (20j)

10- JS Omrane 19pts (19j)

11- CA Bizertin 17pts (20j)

12- US Ben Guerdane 16pts (19j)

13- AS Soliman 16pts (20j)

14- AS Gabés 15pts (20j)

15- US Tataouine 10pts (19j)

16- EGS Gafsa 9pts (20j)