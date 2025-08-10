Ligue 1 : La FTF impose deux cooling-breaks par match

La Fédération tunisienne de football a annoncé, ce dimanche, que à des consultations entre la Commission fédérale médicale et la Direction nationale d’arbitrage, il a été décidé d’accorder deux pauses fraîcheur aux joueurs dans tous les matches de Ligue 1.

La FTF a souligné que ces dispositions ont été prises pour préserver la santé des joueurs, conformément aux recommandations de la FIFA et de la CAF.

L’instance a précisé que les pauses fraîcheurs seront données aux 30e et 75e minutes de chaque match.