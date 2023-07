Ligue 1 : Le classement final ! ESS et EST en C1, OB et CA en C3

Au terme de la dernière journée de la phase des play-offs de la L1, l’ES Tunis a terminé deuxième et disputera la Ligue des champions d’Afrique la saison prochaine. D’autre part, l’Olympique de Beja et le Club Africain joueront la Coupe de la CAF.

Voici le classement général de la phase de play-off en Ligue 1 après les matches de la 14ème journée :

1- Etoile S. Sahel 34 pts (14j)

2- ES Tunis 28 pts (14j)

3- Club Africain 27 pts (14j)

4- US Monastir 26 pts (14j)

5- US Ben Guerdane 21 pts (14j)

6- Club Sportif Sfaxien 18 pts (14j)

7- Olympique de Béja 16 pts (14j)

8- US Tataouine 4 pts (14j)