Ligue 1 : Le classement général après la deuxième journée
16-08-2025
Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la deuxième journée :
1- Espérance de Zarzis 6pts (2j)
2- Club Africain 6pts (2j)
3- Stade Tunisien 4pts (2j)
4- ES Métlaoui 4pts (2j)
5- JS Omrane 3pts (2j)
6- US Ben Guerdane 3pts (2j)
7- AS Marsa 3pts (2j)
8- JS Kairouanaise 3pts (2j)
9- US Monastirienne 2pts (2j)
10- CA Bizertin 2pts (2j)
11- Espérance de Tunis 2pts (2j)
12- AS Gabés 2pts (2j)
13- Club Sportif Sfaxien 1pts (2j)
14- Olympique de Béja 1pts (2j)
15- AS Soliman 0pts (2j)
16- Etoile du Sahel 0pts (2j)