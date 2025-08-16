Ligue 1 : Le classement général après la deuxième journée

Voici le classement général de la Ligue 1 après les matches de la deuxième journée :

1- Espérance de Zarzis 6pts (2j)

2- Club Africain 6pts (2j)

3- Stade Tunisien 4pts (2j)

4- ES Métlaoui 4pts (2j)

5- JS Omrane 3pts (2j)

6- US Ben Guerdane 3pts (2j)

7- AS Marsa 3pts (2j)

8- JS Kairouanaise 3pts (2j)

9- US Monastirienne 2pts (2j)

10- CA Bizertin 2pts (2j)

11- Espérance de Tunis 2pts (2j)

12- AS Gabés 2pts (2j)

13- Club Sportif Sfaxien 1pts (2j)

14- Olympique de Béja 1pts (2j)

15- AS Soliman 0pts (2j)

16- Etoile du Sahel 0pts (2j)