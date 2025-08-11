Ligue 1 : Le programme complet de la deuxième journée
11-08-2025
Voici le programme des matches de la deuxième journée de Ligue 1 qui auront lieu cette semaine :
Vendredi 15 août :
Espérance de Tunis 16h30 US Monastirienne
AS Marsa 16h30 US Ben Guerdane
AS Soliman 16h30 ES Métlaoui
Olympique de Béja 16h30 AS Gabés
Samedi 16 août :
Etoile Sportive du Sahel 16h30 Club Africain
Stade Tunisien 16h30 JS Kairouanaise
Club Athlétique Bizertin 16h30 Club Sportif Sfaxien
Espérance de Zarzis 16h30 JS Omrane