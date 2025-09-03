Ligue 1 : Le programme de la cinquième journée
03-09-2025
La Ligue Nationale de Football Professionnel a communiqué le programme détaillé des matches de la cinquième journée de Ligue 1 :
Jeudi 11 septembre :
AS Soliman 16h00 Olympique de Béja
JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa
ES Métlaoui 16h00 JS Omrane
Vendredi 12 septembre :
Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien
AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis
Samedi 13 septembre :
Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis
Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel
US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin