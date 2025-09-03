Ligue 1 : Le programme de la cinquième journée

La Ligue Nationale de Football Professionnel a communiqué le programme détaillé des matches de la cinquième journée de Ligue 1 :

Jeudi 11 septembre :

AS Soliman 16h00 Olympique de Béja

JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa

ES Métlaoui 16h00 JS Omrane

Vendredi 12 septembre :

Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien

AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis

Samedi 13 septembre :

Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis

Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel

US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin