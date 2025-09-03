Ligue 1 : Le programme de la cinquième journée

03-09-2025

La Ligue Nationale de Football Professionnel a communiqué le programme détaillé des matches de la cinquième journée de Ligue 1 :

Jeudi 11 septembre :

AS Soliman 16h00 Olympique de Béja

JS Kairouanaise 16h00 AS Marsa

ES Métlaoui 16h00 JS Omrane

Vendredi 12 septembre :

Club Africain 16h00 Club Sportif Sfaxien

AS Gabés 16h00 Espérance Sportive de Zarzis

Samedi 13 septembre :

Stade Tunisien 16h00 Espérance Sportive de Tunis

Union Sportive Monastirienne 16h00 Etoile Sportive du Sahel

US Ben Guerdane 16h00 Club Athlétique Bizertin

Formation rentrante de la Tunisie face au Liberia

04-09-2025

Formation rentrante du Liberia face à la Tunisie

04-09-2025

ELIM-CM2026 : La Guinée Equatoriale s'impose difficilement

04-09-2025

Mercato : Un joeur malien à l'Olympique de Beja

04-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

