Ligue 1 : Le Stade Tunisien n’y arrive plus ! Voici les résultats et le classement

Les trois derniers matchs comptant pour la 23ème journée de la Ligue 1 Professionnelle viennent de se terminer. Au Zouiten, le Stade Tunisien n’a obtenu que le point du match nul face à la JS Omrane (1/1). Un résultat négatif qui éloigne encore plus les Stadistes du podium puisqu’ils ont désormais six points de retard sur la première place qualificative pour une coupe africaine.

Voici les résultats des matchs de lundi

JS Omrane 1-1 Stade Tunisien

EGS Gafsa 4-0 AS Soliman

US Ben Guerdane 2-2 ES Métlaoui

Classement

1- Espérance de Tunis 51pts (23j)

2- Etoile du Sahel 48pts (23j)

3- US Monastirienne 47pts (23j)

4- Club Africain 46pts (23j)

5- Espérance de Zarzis 44pts (23j)

6- Stade Tunisien 40pts (23j)

7- Club Sportif Sfaxien 32pts (23j)

8- ES Métlaoui 32pts (23j)

9- Olympique de Béja 28pts (23j)

10- CA Bizertin 23pts (23j)

11- AS Soliman 22pts (23j)

12- JS Omrane 21pts (23j)

13- AS Gabés 18pts (23j)

14- US Ben Guerdane 17pts (23j)

15- EGS Gafsa 15pts (23j)

16- US Tataouine 14pts (23j)