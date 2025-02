Ligue 1 : L’EST prend le large, le CA trÃ©buche encore ! EGSG-CSS arrÃªtÃ©

Ligue 1 : L’EST prend le large, le CA trébuche encore ! EGSG-CSS arrêté

Trois matchs comptant pour la 19ème journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. A Rades, l’Espérance de Tunis a asuré en s’imposant difficilement face à l’ES Metlaoui (3/2) grâce à Sasse, un csc de Khelifa et un but de Jebri. Ce succès permet aux Sang et or de prendre le large en tête du classement avec 42 points soit cinq de plus que le Club Africain, battu (1/0) par l’Espérance de Zarzis. Les Sudistes repassent deuxième devant leurs adversaires du jour. Les Rouges et blancs deviennent troisièmes avec 37 points.

L’autre match entre l’EGSG et le CS Sfaxien a été arrêté par l’arbitre suite à l’agression de Mohammed Hedi Gaâloul. Les Noirs et blancs menaient (0/1).

