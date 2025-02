Ligue 1 : Victoires de l’EST, de l’ESS et du CAB

Quatre matchs comptant pour la 18ème journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce samedi. Au Bardo, l’Espérance Sportive de Tunis a dominé le Stade Tunisien (0/1) grâce à Tougaï à l’heure de jeu. Les Sang et or restent leader de la compétition et son désormais suivis par l’Etoile du Sahel qui s’est imposée sur le terrain de l’US Tataouine (1/2) grâce à Chammakhi et Abid.

A Soliman, le CA Bizertin a gagné (0/2) alors que l’Olympique de Béja et l’US Ben Guerdane se sont quittés sur le score de parité (0/0).

GnetNews