Ligue 1 : Voici le nouveau classement après les décisions de la commission d’appels

Voici le nouveau classement général de la Ligue 1 après les décisions de la commission d’appel annoncées mardi soir :

1- US Monastirienne 53pts (25j/+27)

2- Espérance de Tunis 53pts (25j/+26)

3- Club Africain 50pts (25j)

4- Etoile du Sahel 48pts (24j)

5- Espérance de Zarzis 47pts (25j)

6- Stade Tunisien 43pts (25j)

7- Club Sportif Sfaxien 36pts (25j)

8- ES Métlaoui 35pts (25j)

9- Olympique de Béja 28pts (25j)

10- CA Bizertin 26pts (25j)

11- AS Soliman 23pts (25j)

12- JS Omrane 22pts (25j)

13- US Ben Guerdane 21pts (25j)

14- EGS Gafsa 18pts (24j)

15- AS Gabés 18pts (25j)

16- US Tataouine 18pts (25j)