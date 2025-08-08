Ligue 1 : Voici le programme de la deuxième journée

08-08-2025

Voici le programme des matches de la deuxième journée de Ligue 1 qui auront lieu la semaine prochaine :

Vendredi 15 août :
Espérance de Tunis 16h30 US Monastirienne
AS Marsa 16h30 US Ben Guerdane
AS Soliman 16h30 ES Métlaoui
Olympique de Béja 16h30 AS Gabés

Samedi 16 août :
Etoile Sportive du Sahel 16h30 Club Africain
Stade Tunisien 16h30 JS Kairouanaise
Club Athlétique Bizertin 16h30 Club Sportif Sfaxien
Espérance de Zarzis 16h30 JS Omrane

Fil d'actualités

Ligue 1-J01 : Formation rentrante de l’Espérance face à l&rs

09-08-2025

CL-AFR : Voici les adversaires de l’ES Tunis et de l’USM

09-08-2025

Coupe de la CAF : Voici les adversaires du Stade Tunisien et de l&rs

09-08-2025

Ligue 1-J01 : Formation rentrante de l’AS Marsa contre le Club

09-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Ligue 1-J01 : Formation rentrante de l’Espérance face à l’AS Gabes

09-08-2025

CL-AFR : Voici les adversaires de l’ES Tunis et de l’USMo

09-08-2025

Coupe de la CAF : Voici les adversaires du Stade Tunisien et de l’ES Sahel

09-08-2025

Ligue 1-J01 : Formation rentrante de l’AS Marsa contre le Club Africain

09-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025