Ligue 1 : Voici les arbitres de la première journée
08-08-2025
La Direction nationale de l’Arbitrage a publié la liste des arbitres désignés pour diriger les matchs de la première journée de Ligue 1, ce week-end. Toutes les rencontres démarreront à 16h30.
Samedi 9 août :
AS Gabès – Espérance de Tunis (Fraj Abdellaoui).
Club Africain – AS Marsa (Bassem Belaïd).
JS Kairouanaise – AS Soliman (Haythem Trabelsi).
ES Métlaoui – Club Athlétique Bizertin (Naïm Hosni).
Dimanche 10 août :
US Monastirienne – Stade Tunisien (Khaled Gouider).
US Ben Guerdane – Olympique de Béja (Achraf Harakati).
Club Sportif Sfaxien – Espérance de Zarzis (Amir Loucif).
JS Omrane – Étoile Sportive du Sahel (Aymen Nasri).