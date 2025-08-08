Ligue 1 : Voici les arbitres de la première journée

08-08-2025

La Direction nationale de l’Arbitrage a publié la liste des arbitres désignés pour diriger les matchs de la première journée de Ligue 1, ce week-end. Toutes les rencontres démarreront à 16h30.

Samedi 9 août :

AS Gabès – Espérance de Tunis (Fraj Abdellaoui).

Club Africain – AS Marsa (Bassem Belaïd).

JS Kairouanaise – AS Soliman (Haythem Trabelsi).

ES Métlaoui – Club Athlétique Bizertin (Naïm Hosni).

Dimanche 10 août :

US Monastirienne – Stade Tunisien (Khaled Gouider).

US Ben Guerdane – Olympique de Béja (Achraf Harakati).

Club Sportif Sfaxien – Espérance de Zarzis (Amir Loucif).

JS Omrane – Étoile Sportive du Sahel (Aymen Nasri).

