L’Instance Nationale de la SÃ©curitÃ© Sanitaire des Produits Alimentaires lance un programme de contrÃ´le pour le Ramadan

L’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires lance un programme de contrôle pour le Ramadan

Dans le cadre de la préservation de la santé des consommateurs tunisiens, l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires a mis en place un programme de contrôle renforcé à l’approche du mois de Ramadan.

Lors de son intervention ce lundi 24 février 2025 sur les ondes de la Radio nationale, la Dr Nafissa Seghaier, médecin-chef de la santé et directrice par intérim de l’administration régionale de l’Autorité à Tunis, a annoncé que des inspections seront menées sur l’ensemble des produits alimentaires, en particulier ceux qui connaissent une forte demande durant cette période.

Elle a appelé les consommateurs à faire preuve de vigilance et à privilégier les produits commercialisés légalement, rappelant que toute infraction ou anomalie peut être signalée via le numéro vert 80106977 ou à travers le site web de l’Autorité.

Concernant les activités de contrôle menées dans le gouvernorat de Tunis, Dr Seghaier a précisé que 329 établissements ont été inspectés, aboutissant à la rédaction de 10 procès-verbaux, la saisie de produits non conformes, ainsi que l’émission de 12 décisions de fermeture temporaire et 31 avertissements. De plus, neuf échantillons de produits alimentaires ont été prélevés pour des analyses en laboratoire.

Ces efforts s’inscrivent dans une démarche visant à garantir la sécurité alimentaire et à protéger la santé des consommateurs tout au long du mois de Ramadan.

Gnetnews