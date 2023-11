« L’Institut Pasteur de Tunis est un centre de référence en matière de recherches biomédicales » (ministre)

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, dimanche 19 novembre, à Tunis, l’ouverture de la réunion annuelle du réseau international des Instituts Pasteur, Pasteur Network, organisé du 19 au 22 novembre 2023.

Le ministre a appelé à « la nécessité de soutenir les chercheurs et les compétences scientifiques dans le domaine médical, et d’en appuyer les recherches scientifiques, ce qui contribue à un meilleur rayonnement de la recherche scientifique tunisienne à l’intérieur et à l’extérieur ».

Il a souligné l’importance de la place de l’Institut Pasteur de Tunis, comme centre de référence en matière de diffusion du savoir depuis sa création, il y a 130 ans.

Cité par un communiqué de son ministère, Mrabet a souligné « l’important rôle dévolu à l’Institut Pasteur, comme centre de référence en matière de recherches biomédicales, réalisant différents projets scientifiques, en coordination avec les Instituts de recherche en France, Allemagne et Espagne ».

Il a, par ailleurs, valorisé l’expérience acquise par la Tunisie, en matière de lutte contre les maladies et les épidémies, notamment la pandémie du Covid-19.

Le ministère de la Santé est résolu à développer ses relations avec ses partenaires internationaux, ce qui sert la position de la Tunisie, dans le concert des pays contribuant au développement de la recherche pour faire face aux crises sanitaires. Outre la consolidation de la coopération avec l’Afrique dans le domaine de la recherche scientifique, et l’échange des expériences, en vue de développer un cadre continental, procédant d’orientations et de choix communs, de manière à garantir l’efficacité des politiques sanitaires, a-t-il souligné en substance.

Cet événement est l’occasion pour les membres du réseau d’échanger des idées sur les objectifs communs de la recherche en santé et d’établir de futurs partenariats et collaborations.

Y ont participé, notamment, l’actuelle directrice Générale de l’Institut Pasteur, son prédécesseur, le président de Pasteur Network, son directeur exécutif, et bien d’autres.

Pasteur Network est un regroupement international d’institutions de recherches, dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la santé humaine et à la lutte contre les maladies infectieuses.

Gnetnews