L’ISIE renforce le processus électoral en fixant de nouvelles règles pour les élections

Lors de sa réunion tenue ce jeudi, l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE) a pris plusieurs décisions liées aux élections des conseils locaux.

La première décision concerne l’établissement des règles pour le tirage au sort des candidats en situation de handicap, visant à garantir une représentation équitable.

La deuxième décision, complémentaire et amendatrice de la décision n°30/2014 du 8 septembre 2014, porte sur les règles et procédures du scrutin ainsi que du dépouillement des bulletins de vote, renforçant ainsi la transparence et l’intégrité du processus électoral.

Quant à la troisième décision, elle concerne les règles et procédures du décompte des votes et de l’annonce des résultats, soulignant l’importance d’un processus clair et fiable dans la communication des issues électorales.

Enfin, la quatrième et dernière décision aborde les conditions d’accréditation des représentants des candidats et des parties impliquées dans la campagne référendaire, offrant ainsi un cadre réglementaire détaillé pour la participation équitable de toutes les parties concernées.

La réunion s’est déroulée en présence du président de l’ISIE, Farouk Bouasker, du vice-président Mohamed Naoufel, ainsi que des membres du Conseil, à savoir Mohamed Tlili Mnasri, Najla Abrougui, Aymen Boughattas, Mahmoud El Waer et Belgacem Ayachi.

