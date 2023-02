LNFP-Discipline : Les sanctions après la onzième journée

La Ligue Nationale de Football Professionnel a annoncé aujourd’hui une série de sanctions à la suite des rencontres de la 11ème journée de Ligue 1. Une amende de cinq mille dinars a été infligée à l’Etoile Sportive du Sahel et à l’Olympique de Béja, alors que l’ES Metlaoui et le Club Athlétique Bizertin ont respectivement écopé d’une amende de 2500 et de 1500 dt.

Toutes ces sanctions font suite au comportement des supporters et aux jets des projectiles sur les différentes pelouses.