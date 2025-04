Logement social : L’État met en place un dispositif pour favoriser l’accès à la propriété des Tunisiens à faibles revenus

Dans le cadre des orientations sociales prônées par le président de la République Kaïs Saïed, un nouveau décret a été publié ce mardi 8 avril 2025 au Journal officiel de la République tunisienne, visant à faciliter l’accès au logement pour les catégories sociales à revenus limités.

Le texte autorise désormais l’Agence foncière de l’habitat (AFH) à acquérir, à des prix préférentiels, des terrains relevant du domaine privé de l’État ou des collectivités locales. L’objectif : y aménager des zones urbaines et y réserver au moins 50 % des lots aux ménages à faibles revenus.

Le prix préférentiel est défini comme étant réduit de 70 % par rapport à la valeur estimée du terrain par un expert foncier. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale de l’État pour garantir un logement décent et améliorer les conditions de vie des citoyens.

Sont considérés comme « catégories à revenus limités » les personnes dont le revenu brut mensuel individuel ne dépasse pas trois fois le SMIG. Dans le cas des couples, cette même limite s’applique pour le revenu combiné.

Ce dispositif social ambitionne ainsi de créer un stock de lots à bas prix pour les Tunisiens les plus vulnérables, en réponse à une crise du logement croissante et à une précarité de plus en plus marquée dans les milieux modestes.

