Tunisie : Des logements sociaux, collectifs et individuels, remis à leurs propriétaires à Zaghouan

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a présidé, vendredi 23 février 2024, une cérémonie de remise des clefs de logements sociaux, individuels et collectifs, à la délégation de Bir Mchergua (Zaghouan).

Ce projet résidentiel « Logements Erriadh » a été réalisé par un financement conjoint du budget de l’Etat et du fonds saoudien pour le développement, moyennant une enveloppe d’environ 14 millions de dinars, et s’inscrit, dans le cadre, de la deuxième tranche du programme spécifique du logement social.

Ce projet se situe à la délégation de Bir Mchergua sur une superficie de 8 hectares, et comprend 200 logements individuels répartis sur 19 groupements résidentiels, dont chacun est constitué de 8 à 14 unités. Chaque lotissement couvre une superficie de 150 à 200 m², avec une superficie couverte de 47 mètres.

Chaque habitation se compose d’un salon, une pièce, une cuisine et une salle de bain, avec une possibilité d’extension. Outre 70 logements collectifs répartis sur trois immeubles constitués d’un rez-de-chaussée, et quatre étages supérieurs, avec une superficie couverte de chaque appartement, y compris les espaces communs, entre 74 et 75 m2. Outre des espaces verts, et des lotissements consacrés aux équipements collectifs.



Cette cérémonie a eu lieu en présence du président exécutif du Fonds saoudien pour le développement, Soltane Ben Abderrahman Morshed, et l’ambassadeur d’Arabie saoudite à Tunisie, Abdelaziz Ali Sakr et la délégation, les accompagnant.

Gnetnews