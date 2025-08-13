Logue 1-J02 : Voici les arbitres désignés
La Direction nationale d’arbitrage de la Fédération tunisienne de football a désigné l’arbitre Nidhal Letaïef pour le premier choc de la seconde journée de Ligue 1 entre l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain.
Le second choc entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Union Sportive Monastirienne, il a été confié à Sadok Selmi.
Voici, le programme de cette journée et les désignations d’arbitres:
Vendredi 15 août 2025:
Espérance Sportive de Tunis – Union Sportive Monastirienne
Avenir Sportif de la Marsa – Union Sportive de Ben Guerdane
Avenir Sportif de Soliman – Etoile Sportive de Metlaoui
Olympique de Béja – Avenir Sportif de Gabès
Samedi 16 août 2025:
Stade Tunisien – Jeunesse Sportive kairouanaise
Club Athlétique Bizertin – Club Sportif Sfaxien
Etoile Sportive du Sahel – Club Africain
Espérance Sportive de Zarzis – Jeunesse Sportive d’El Omrane.
Tous les matches commencent à 16h30.