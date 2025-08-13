Logue 1-J02 : Voici les arbitres désignés

13-08-2025

La Direction nationale d’arbitrage de la Fédération tunisienne de football a désigné l’arbitre Nidhal Letaïef pour le premier choc de la seconde journée de Ligue 1 entre l’Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain.

Le second choc entre l’Espérance sportive de Tunis et l’Union Sportive Monastirienne, il a été confié à Sadok Selmi.

Voici, le programme de cette journée et les désignations d’arbitres:

Vendredi 15 août 2025:

Espérance Sportive de Tunis – Union Sportive Monastirienne

Avenir Sportif de la Marsa – Union Sportive de Ben Guerdane

Avenir Sportif de Soliman – Etoile Sportive de Metlaoui

Olympique de Béja – Avenir Sportif de Gabès

Samedi 16 août 2025:

Stade Tunisien – Jeunesse Sportive kairouanaise

Club Athlétique Bizertin – Club Sportif Sfaxien

Etoile Sportive du Sahel – Club Africain

Espérance Sportive de Zarzis – Jeunesse Sportive d’El Omrane.

Tous les matches commencent à 16h30.

