Loi antitabac: Rencontre entre la commission santé et affaires sociales et une délégation de l’OMS

Ce mercredi 6 décembre 2023, les membres de la Commission Santé et Affaires Sociales, de la Femme, de la Famille, et des Personnes Handicapées ont tenu une réunion au palais de Bardo avec une délégation représentant l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en Tunisie.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la présentation, par l’OMS, du nouveau projet de loi sur la lutte antitabac, élaboré par une commission multipartite dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre les maladies non transmissibles.

M. Nabi Thabet, président de la Commission Santé, a souligné, en ouverture de la réunion, la coopération fructueuse entre le ministère de la Santé tunisien et l’OMS, en particulier pendant la pandémie de la COVID-19. Il a affirmé la disposition de la commission à examiner le projet de loi dès sa présentation à l’Assemblée des représentants du peuple.

De son côté, M. Ibrahim Al-Zeik, représentant de l’OMS en Tunisie, a salué le rôle du Parlement, en général, et de la Commission Santé, en particulier, dans le développement du système de santé par le biais de sa fonction législative. Il a souligné l’importance de la coopération entre l’organisation et la commission parlementaire responsable de la santé.

Les représentants de l’OMS ont présenté des propositions de modification du nouveau projet de loi antitabac pour l’aligner sur la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, à laquelle la Tunisie a adhéré en 2003. Ces propositions comprennent notamment l’augmentation des taxes sur tous les produits du tabac, l’interdiction de fumer dans tous les lieux publics clos, la restriction de l’accès des jeunes aux produits du tabac, la réglementation de l’âge d’achat, et l’interdiction de la vente excessive et de l’affichage non réglementé aux points de vente.

Les discussions ont également porté sur la situation de la lutte antitabac en Tunisie, en particulier du point de vue législatif. Les représentants de l’OMS ont présenté un modèle d’investissement dans la lutte antitabac, détaillant les retombées financières des différentes mesures recommandées dans le domaine de la lutte contre le tabac.

Les membres de la commission ont souligné l’importance de sensibiliser au danger du tabagisme, en particulier chez les enfants et les adolescents, proposant d’inclure cette sensibilisation dans les programmes éducatifs. Ils ont estimé que les médias ne jouent pas pleinement leur rôle dans cette sensibilisation et ont suggéré la nécessité de prendre des mesures dissuasives contre le tabagisme dans les lieux publics pour éviter ce que l’on appelle le tabagisme passif.

Par ailleurs, la délégation a également plaidé pour un renforcement de la présence de l’OMS à Gaza, compte tenu des informations fréquentes sur la propagation de nombreuses maladies transmissibles en raison de la poursuite des attaques israéliennes et du manque d’infrastructures vitales, en particulier pour l’hépatite virale. Ils ont exprimé un besoin urgent d’intervention de l’OMS en fournissant les vaccins nécessaires.

