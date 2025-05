Loi sur les droits des patients et la responsabilité médicale : Un texte « inapplicable » selon la Fédération de la santé

Adoptée en juin 2024, la loi relative aux droits des bénéficiaires de services de santé et à la responsabilité médicale continue de susciter des critiques au sein du corps médical. Invité ce mardi 6 mai 2025 sur les ondes de la radio nationale, Hichem Boughanmi, membre de la Fédération générale de la santé et secrétaire général du syndicat des agents des pharmacies privées, a estimé que ce texte est « né sans soutien » et reste « inapplicable ».

Selon lui, cette législation souffre de graves lacunes, notamment sur le plan de sa mise en œuvre. Il a dénoncé une initiative « imposée d’en haut », issue d’un groupe de députés, sans véritable concertation avec les professionnels de santé ou le ministère de tutelle.

« Ce texte ne répond pas aux attentes du secteur », a-t-il souligné, regrettant l’absence de dialogue avec les agents de santé lors de son élaboration.

Par ailleurs, Hichem Boughanmi a évoqué la persistance des violences dans les établissements hospitaliers. Il a affirmé que le phénomène des agressions contre les soignants ne connaît pas de répit, appelant à nouveau à l’adoption d’une loi spécifique pour criminaliser ces actes. « Il y a une forme de banalisation, voire de normalisation involontaire, de la violence envers les professionnels de la santé », a-t-il déploré.

Gnetnews