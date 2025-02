L’ONU condamne l’attaque meurtriÃ¨re contre un Casque bleu tunisien en Centrafrique

L’ONU condamne l’attaque meurtrière contre un Casque bleu tunisien en Centrafrique

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA) a fermement condamné, mardi, l’attaque « lâche » menée contre une patrouille de la Force de la MINUSCA, composée de soldats tunisiens, entraînant la mort d’un Casque bleu tunisien.

Dans une déclaration publiée mercredi, la Représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la République centrafricaine et Cheffe de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille du soldat décédé, ainsi qu’au peuple et au gouvernement tunisien.

Elle a rappelé que de telles attaques contre les Casques bleus peuvent être considérées comme des crimes de guerre au regard du droit international et a appelé les autorités centrafricaines à tout mettre en œuvre pour identifier et traduire en justice les auteurs de cet acte odieux.

Rugwabiza a réaffirmé que cette attaque ne ferait en aucun cas faiblir la détermination de la MINUSCA à poursuivre sa mission pour la paix et la stabilité en République centrafricaine.

L’incident s’est produit près du village de Zobassinda, à 50 km au nord-est de Ndélé, dans la préfecture de Bamingui-Bangoran, située à environ 669 km de la capitale Bangui. Des éléments armés non identifiés ont ouvert le feu sur la patrouille, tuant un Casque bleu.

Gnetnews