L’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur appelle à une loi pour garantir l’accès des familles modestes au tourisme national

L’Organisation tunisienne d’orientation du consommateur (OTOC) a lancé, ce lundi 30 juin 2025, un appel pressant à l’adoption d’une initiative législative urgente et contraignante en faveur du droit des citoyens, en particulier les familles à revenu limité, à bénéficier d’au moins 30 % de la capacité touristique nationale, à travers des offres à tarifs préférentiels, clairs, transparents et soumis au contrôle d’organismes indépendants.

Dans un communiqué, l’organisation plaide pour la mise en place d’un mécanisme national pérenne de tourisme social, reposant sur l’exploitation des ressources et infrastructures publiques non utilisées pendant les vacances et les saisons creuses. Il s’agit notamment des internats, cantines scolaires et universitaires, maisons de jeunes, centres culturels, campings et complexes sportifs, qui pourraient accueillir enfants, élèves, étudiants et jeunes dans le cadre de programmes culturels, éducatifs et récréatifs.

L’organisation appelle également à intégrer un volet spécifique dans la prochaine loi de finances afin de garantir un financement public stable au profit du tourisme social et intérieur, tout en instaurant des incitations fiscales à l’adresse des opérateurs touristiques qui s’engagent dans cette démarche.

L’OTOC a souligné que le droit au loisir, à la découverte culturelle et géographique du pays est un droit civil fondamental, qui ne doit pas être soumis aux seules règles du marché. Il constitue, selon elle, une pierre angulaire de la citoyenneté, du sentiment d’appartenance et du développement équilibré du territoire.

Gnetnews