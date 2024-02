L’UGTT annonce un rassemblement le 02 Mars à la Kasbah pour protester contre le blocage du dialogue social

Le bureau exécutif national de l’Union Générale tunisienne du travail (UGTT) appelle, ce vendredi 23 février 2024, l’ensemble des travailleurs et des structures syndicales à participer, massivement, au rassemblement ouvrier qui se tiendra le samedi 02 Mars 2024, à 10 heures, sur l’esplanade de la Kasbah à Tunis.

Cet appel qui fait suite au communiqué du 05 février, intervient « en protestation contre le blocage du dialogue social, l’atteinte au droit syndical, et en défense des revendications des travailleurs », rapporte la centrale syndicale dans un communiqué.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, prononcera une allocution pendant ce rassemblement.

Dans une déclaration, ce vendredi, lors des travaux de la commission administrative de l’enseignement de base, le Secrétaire Général adjoint du département de la protection sociale, a indiqué que le rassemblement du 02 Mars n’est pas destiné à imposer le droit syndical et la crédibilité des négociations collectives uniquement, mais c’est un épisode pour rassembler les Tunisiens autour de la défense des acquis de la révolution, en termes de libertés publiques et individuelles, et de droits économiques et sociaux, rapporte, en substance, Echaâbnews.

Gnetnews