L’UGTT envisage des mouvements de grèves nationaux dans plusieurs secteurs

Lors de la réunion de l’instance administrative de l’Union générale tunisienne du travail, le porte-parole et secrétaire général adjoint Sami Tahri a lu la déclaration finale de l’UGTT. L’instance a condamné le discours du président Kaïs Saïed au sujet des composantes de la société civile, les mouvements des jeunes et les protestations politiques et sociales.

La déclaration considère les propos de Saïed sur le droit syndical comme une atteinte et une tentative de saper le rôle de l’UGTT. Le communiqué précise que l’UGTT continuera à se battre pour les causes nationales et à lutter contre les tentatives d’infiltration ou de destitution de ses dirigeants. Le syndicat rejette toute forme d’atteinte au droit à la grève.

L’UGTT affirme que le dialogue est le seul moyen de sortir le pays de la crise, tout en considérant la situation actuelle comme une dérive de la voie vers laquelle les Tunisiens avaient foi.

L’UGTT appelle le gouvernement à mettre en œuvre les accords du 15 septembre 2022 et menace de grèves si les accords ne sont pas appliqués. L’UGTT a également critiqué les mesures du gouvernement, comme la hausse des taxes et la réduction du budget des subventions. Elle a signalé les retards dans la signature des accords salariaux par les chambres syndicales de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica).

Enfin, l’UGTT annonce qu’elle envisage des mouvements de protestation dans plusieurs secteurs d’activité ainsi que sur le plan national, dont les détails seront communiqués ultérieurement.

