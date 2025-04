L’Union des Travailleurs de Tunisie appelle à l’adoption urgente d’une loi interdisant le travail en sous-traitance

Le 1er mai, à l’occasion de la célébration de la fête du travail, l’Union des Travailleurs de Tunisie a réaffirmé son appel pour l’adoption rapide d’une loi interdisant le travail en sous-traitance.

Lors d’une intervention téléphonique sur les ondes de la radio nationale, ce lundi 28 février 2025, le secrétaire général adjoint de l’organisation, Lotfi Chamti, a indiqué que entre 18 et 20 % des travailleurs, tant dans le secteur public que privé, sont employés sous un système de sous-traitance. Il a insisté sur l’importance de promulguer cette loi dans les plus brefs délais et de veiller à son application stricte.

Chamti a également rappelé que l’Union des Travailleurs de Tunisie a adressé une lettre au président de la République, l’exhortant à intervenir pour accélérer l’adoption de cette législation, prévue pour entrer en vigueur le 1er mai prochain.

Gnetnews