L’Union européenne annonce un nouveau chapitre dans ses relations avec la Tunisie

La Présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la Première ministre italienne Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, dans un esprit Équipe Europe aux côtés du Président de la République tunisienne Kaïs Saïed, ont aujourd’hui convenu de lancer la mise en œuvre du partenariat stratégique et global, annoncé conjointement par l’Union européenne et la Tunisie le 11 juin 2023.

Ils ont assisté à Tunis à la signature du mémorandum d’entente entre le Commissaire européen en charge du voisinage et de l’élargissement Olivér Várhelyi et le secrétaire-général du ministère des affaires étrangères, des migrations et des Tunisiens de l’étranger Mounir Ben Rjiba, qui ouvre un nouveau chapitre dans les relations entre l’Union européenne et la Tunisie.

Le mémorandum d’entente s’articule autour de cinq piliers: stabilité macro-économique, commerce et investissements, transition énergétique verte, rapprochement entre les peuples, migration et mobilité.

Il sera mis en œuvre dans le cadre des différents volets de la coopération entre l’Union européenne et la Tunisie, conformément aux règlements et procédures applicables en la matière.

Un dialogue politique et stratégique renforcé au sein du Conseil d’Association Union européenne-Tunisie d’ici la fin de l’année sera l’occasion de redynamiser les liens politiques et institutionnels, dans le but de relever ensemble les défis internationaux communs et préserver l’ordre international fondé sur les règles du droit.

D’après Communiqué