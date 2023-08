L’Union européenne devra investir en Tunisie pour sa stabilité et l’arrêt de l’afflux des migrants (Tajani)

Le vice-président du Conseil, et ministre des Affaires étrangères italien, Antonio Tajani, a incité, ce jeudi 31 août, l’Union européenne à investir en Tunisie, pour sa stabilité et l’arrêt de l’afflux des migrants irréguliers, rapporte l’agence de presse, Nova.

Dans une déclaration à son arrivée à la réunion des ministres des Affaires étrangères européens à Tolède (Espagne), il a appelé l’Union européenne « à œuvrer pour la stabilité de la Tunisie, à travers l’investissement dans ce pays, et l’application du mémorandum d’entente, en vue de l’arrêt de la migration irrégulière ».

« Je pense qu’il est important de travailler avec la Tunisie. Concernant l’Italie, le mémorandum d’entente était un bon choix de la part de l’Union européenne. La réunion entre Kaïs Saïed, Ursula Von Der Leyen et Giorgia Meloni était extrêmement positive. Nous devrions œuvrer pour la stabilité du pays, et investir plus de fonds pour la mise en application de l’accord sur l’arrêt de la migration irrégulière », a souligné Antonio Tajani.

Et de poursuivre : « Il est clair que l’on appuie, aussi, la convention conclue entre la Tunisie et la Libye, pour venir en aide aux migrants qui traversent le Sahara. Nous devrions protéger la vie de ces personnes, mais nous devrions, en même temps, être extrêmement forts en matière de lutte contre le crime ».

La police tunisienne travaille, convenablement, à l’heure qu’il est, a-t-il dit, signalant que l’on est prêt à déployer, davantage, d’efforts. « Nous avons proposé d’approvisionner les autorités tunisiennes de nouveaux bateaux de patrouilles italiens pour arrêter les crimes. Les organisations de traite des personnes sont celles-là mêmes qui transportent la drogue et les armes », a-t-il souligné.

Il considéré comme étant important la mise en application de l’accord entre l’Union européenne et la Tunisie, ainsi que plus de souplesse de la part du Fonds monétaire international (FMI), pour réaliser la stabilité économique dans le pays.

Gnetnews