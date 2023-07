« L’Union européenne souhaite étendre son accord avec la Tunisie à d’autres pays de la région » (Ursula Von Der Leyen)

La présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen, a déclaré que l’Union européenne souhaite étendre son accord avec la Tunisie, à d’autres pays dans la région.

Intervenue hier, dimanche 23 juillet à une conférence internationale sur le développement et la migration tenue à Rome, en présence de dirigeants d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique dont le président Kaïs Saïed, Ursula Von Der Leyen a plaidé pour « une approche pragmatique basée sur des valeurs partagées et des intérêts partagés ».

Von Der Leyen a prôné, dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter, « un nouveau mode de pensée », à travers « le développement de partenariats stratégiques en Méditerranée couvrant les volets économique, le développement humain, l’échange et l’investissement, tout cela sur la base de la solidarité, la souveraineté, et la responsabilité partagée ».

« La priorité en Europe est le développement de l’Energie propre. La Tunisie est dotée de ressources, soleil et vent en abondance, et présente d’immenses avantages compétitifs », a-t-elle souligné.

« L’Europe a intérêt à investir en Tunisie et la Tunisie a intérêt à développer ses capacités pour répondre à sa consommation intérieure et promouvoir ses exportations ».

« Nous allons travailler avec la Tunisie pour l’aider à faire face aux changements climatiques, à assurer une bonne gestion de l’eau et à développer une agriculture durable et résiliente », s’est-elle engagée dans un discours en anglais.

Ursula Von Der Leyen a appelé, en préambule, à mettre un terme aux tragédies dans la Mare Nostrum. « Il faudrait stopper la souffrance humaine et l’exploitation des humains par les réseaux criminels en Méditerranée », a-t-elle appelé, lors de ce rendez-vous censé donner naissance au « processus de Rome » pour la lutte contre la migration irrégulière massive, comme l’a souligné Giorgia Meloni.

