Macron dit partager la vision de Meloni sur l’urgence de la situation en Tunisie

Le président français, Emmanuel Macron, a déclaré que la France et l’Italie ont une vision partagée de l’urgence de la situation et d’une volonté d’avoir un accord efficace en attendant les avancées avec le FMI.

Lors d’un point de presse conjoint avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, hier mardi 20 Juin, lors de la visite de celle-ci à Paris, Macron a indiqué « avoir eu l’occasion, ces dernières semaines, d’échanger à plusieurs reprises avec le président Saïed après la visite que j’avais effectuée à Djerba, il y a quelques mois. Vous vous êtes-vous même rendue à deux reprises ces dernières semaines en Tunisie ».

Emmanuel Macron, dont le pays abrite les jeudi et vendredi, le sommet « pour un nouveau pacte financier mondial », auquel prendra part le président Kaïs Saïed, dit avoir échangé avec Meloni sur la volonté commune des deux pays d’une politique méditerranéenne plus ambitieuse, afin de renforcer les liens entre les deux rives en matière de culture, de climat, de biodiversité, d’énergie, mais aussi de politique migratoire et d’économie.

S’agissant du dossier migratoire, « nous continuons de connaître des drames en Méditerranée. Il nous faut être en mesure d’organiser plus efficacement l’asile et l’immigration en Europe en étant fidèle à nos valeurs », a encore déclaré le locataire de l’Elysée, appelant à la poursuite de « la coordination et du bon travail entre les deux pays ». « Nous voulons mieux travailler avec les pays d’origine et de transit pour éviter les flux entrants ».

« Nous souhaitons renforcer le contrôle de nos frontières extérieures ; l’Italie en fait partie en tant que premier pays de première entrée. Et je redis ici qu’il n’y a pas de bonne politique migratoire en Europe, s’il n’y a pas une politique cohérente de protection de nos frontières communes », a-t-il souligné..