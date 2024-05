Manifestation de soutien Ã  Kais Saied : Des centaines de partisans ont dÃ©filÃ© ce dimanche Ã  Tunis

Manifestation de soutien à Kais Saied : Des centaines de partisans ont défilé ce dimanche à Tunis

Des centaines de partisans du président de la République, Kais Saied, se sont rassemblés devant le Théâtre municipal avant de défiler sur l’avenue Habib Bourguiba pour exprimer leur soutien au président Saïed et rejeter toute ingérence étrangère, dans un contexte de vives tensions politiques.

Les manifestants, brandissant des drapeaux tunisiens et des portraits du chef de l’État, ont scandé des slogans tels que « Le peuple veut Kais Saied » et « Non à l’ingérence étrangère ». Parmi eux se trouvaient des personnalités politiques, des députés, des responsables des conseils locaux ainsi que des membres de la « campagne explicative » du président.

Cette démonstration de soutien survient alors que la Tunisie est en proie à des divisions profondes, près de trois ans après que Saied a limogé le gouvernement et gelé puis dissous le Parlement précédent.

« Cette manifestation est un message clair aux ennemis de la Tunisie, aux forces du mal et de la corruption », a déclaré Amal Ayari, militante et initiatrice de l’appel à manifester. « Nous soutenons le président Saied dans sa lutte contre la corruption et le terrorisme, et contre l’ingérence étrangère. »

Pour faciliter la participation, des bus et des voitures de louage ont été mis à la disposition des citoyens pour leur transport depuis les régions vers la capitale. Plusieurs publications sur les réseaux sociaux, accompagnées des contacts des responsables de la campagne, ont coordonné ces déplacements. Même des bus des sociétés régionales de transport ont été mis à disposition des manifestants.

Gnetnews