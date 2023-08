Reportage dans un marché de la banlieue nord de Tunis, la marge bénéficiaire de 15 % est intenable, clament les marchands de fruits

Les mesures de plafonnement des marges bénéficiaires dans la vente au détail, telles que celle adoptée par le ministère du Commerce pour les fruits, sont souvent mises en place par les autorités pour réguler les prix et prévenir les pratiques abusives de fixation des prix par les commerçants. Ces mesures visent à protéger les consommateurs en maintenant des prix abordables et stables sur le marché.

Une mesure intenable pour les commerçants

Les mesures de plafonnement des marges bénéficiaires contribuent à maintenir des prix raisonnables pour les consommateurs, en évitant les hausses excessives des prix et en prévenant l’inflation des produits essentiels. En ce qui concerne les fruits, cette saison estivale a vu une envolée flagrante des prix. Ce jeudi 24 août, nous nous sommes rendus dans un marché populaire de la banlieue nord de Tunis. Les fruits de saison sont, certes, en abondance mais leurs prix sont variables, selon la qualité du produit.

La décision du ministère du Commerce de limiter la marge bénéficiaire sur les fruits à 15% n’est pas une bonne nouvelle pour les commerçants. En interrogeant l’un d’entre eux, il explique qu’appliquer cette mesure reviendrait à vendre presque à perte. « La mesure de plafonnement des marges bénéficiaires est difficile pour les petits commerçants comme moi. Nos marges sont déjà faibles, et cela limite notre capacité à couvrir nos coûts », nous dit-il amèrement.

Pour autant, il faudra faire face au renforcement du contrôle économique promis par le ministère du Commerce.

Sur son étal, les pêches plates sont vendues à 4,2DT le kilo, les pommes à 4,5DT, les taisons à 6DT et les melons à 2,5DT. Le commerçant en question nous invite à vérifier les prix pratiqués au niveau du marché de gros. « Vous verrez que nos marges ne sont pas si excessives », assure-t-il.

Ainsi, voici un tableau affichant les prix et les quantités approvisionnées pratiqué à Bir El Kassaa ce jeudi 24 août (source: ONAGRI):

Les agriculteurs également touchés

Un autre vendeur de fruits et légumes, cette fois-ci dans une boutique nous interpelle. « Personne ne respectera cette mesure. C’est tout simplement intenable. Cette marge de 15% ne couvre même pas l’achat de sachets en plastique pour les clients », déplore-t-il.

« Appliquer cette mesure veut dire baisser le rideau et aller en prison car je ne pourrai plus honorer mes crédits », poursuit-il.

Un peu plus loin, nous retrouvons un autre vendeur. Il nous relate le même discours. « Avec 15% nous ne pouvons pas couvrir les charges qui sont, le local commercial, le transport, la main d’œuvre et aussi les pertes de marchandises. Tous les jours je jette entre 3 et 5 kilos de produits. L’Etat a fait la même chose pour les bananes et c’est la raison pour laquelle il n’y en a plus sur le marché », rappelle-t-il.

Par ailleurs, la limitation de la marge bénéficiaire aura également des répercussions sur les agriculteurs qui souffrent déjà. C’est ce que nous explique l’un des vendeurs interrogés. « La seule solution pour limiter les marges, c’est de demander à l’agriculteur de baisser les prix. Mais ils n’accepteront jamais. Ils vendent déjà à des prix très bas compte tenu de la situation économique et climatique. Il ne faut pas oublier que la sécheresse a eu impact important sur la culture de fruits et légumes », souligne-t-il.

Il évoque également la possibilité de commander moins de marchandises, provoquant ici une baisse de l’offre, ce qui pénalisera le consommateur, déjà frappé par une baisse significative du pouvoir d’achat.

Wissal Ayadi