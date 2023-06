Mark Rutte dit les dispositions des Pays-Bas à investir en Tunisie dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu hier, lundi 26 juin, un entretien téléphonique avec le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

Les discussions ont porté sur les relations privilégiées entre les deux pays, depuis l’instauration de leurs relations diplomatiques en 1958, ainsi que sur la dernière réunion tenue le 11 juin à Tunis, ayant rassemblé aux côtés du Premier ministre des Pays-Bas, la présidente du Conseil italien, Girogia Meloni, et la présidente de la commission européenne, Ursula Von Der Leyen.

Mark Rutte a exprimé les dispositions de son pays à investir, davantage, en Tunisie, notamment dans les domaines de l’eau et des énergies renouvelables.

Les relations de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne ont été évoquées. Le président de la république a réitéré que « ces relations sont stratégiques, et pourraient être élargies et raffermies davantage ».

« Ensemble, nous pourrons traverser une nouvelle route dans l’histoire, la main dans la main, et d’égal à égal, a-t-il souligné ».