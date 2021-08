Marsa Plage : Une escapade en famille dans un endroit propre et de proximité (Reportage)

L’été touche presque à sa fin… Il ne reste plus que deux semaines avant le mois de septembre synonyme de reprise.

De nombreux Tunisiens profitent de cette période pour prendre leur congé… Sur la plage de La Marsa, en banlieue nord de Tunis, cela se ressent. En effet, il est à peine 10h du matin, que déjà des centaines de baigneurs ont planté tentes et autres parasols pour profiter de la mer et supporter la chaleur de ce mois d’août.

La Marsa Plage : Lieu idéal pour une baignade en famille

Si certains habitent le quartier et viennent à pied pour quelques heures, d’autres viennent d’un peu plus loin dans la capitale. C’est le cas d’une famille que nous avons rencontrée. Le papa, la maman, les deux enfants et le grand-père ont investi un petit bout de sable pour y installer leur campement pour la journée. Glacière, nourriture, thé à la menthe et café… « Nous venons chaque année sur cette plage car elle est grande, facile d’accès et l’ambiance y est familiale », nous dit le chef de famille. Au grand bonheur de ses deux bambins qui s’attellent à la construction d’un château de sable.

« C’est vrai que cette année, l’été n’a pas été de tout repos à cause de la pandémie de coronavirus…mais il faut continuer à vivre… », ajoute-t-il.

Un papy, accompagné de son petit-fils profite lui aussi du beau temps. « Moi je viens de Radès, c’est à dire à 25km d’ici. C’est loin, mais au moins la plage est propre et je me sens en sécurité », dit-il. De plus, il indique également qu’à cause de la pandémie de Covid-19, son budget consacré aux vacances s’est détérioré et qu’il ne peut plus aller dans des plages privées… « Les plages publiques sont bien plus économiques ».

Les sauveteurs, présents sur place, sont à l’affût toute la journée afin de prévenir d’éventuels problèmes. L’un d’entre eux, nous explique que chaque jour il y a environ 2 à 3 incidents. « Cela peut être une noyade, un enfant égaré, une piqûre de méduse ou même des vols de téléphone portable…mais globalement ce n’est jamais très grave ».

La Marsa plage est l’endroit idéal pour une journée en famille. Elle constitue l’une des plages les plus propres de la capitale. Située en ville, les baigneurs peuvent profiter des commerces de proximité et des cafés et restaurants qui bordent cette côte…Sans oublier une tradition perpétuée depuis de longues années, un cornet de glace de chez « Salem »…

Sur la plage de La Marsa, il y a aussi, Kobbet Lahwa. Cette dernière marque au fer rouge la caractéristique balnéaire de La Marsa. Construite par Ali III Bey, à même la mer sur des pilotis, elle constitue un des plus importants édifices balnéaires construit sous la dynastie des husseïnites, sous l’ère Beylicale.

Aujourd’hui abandonné, il peut être un spot à découvrir pour les amateurs de snorkeling (balade sous-marine avec masque et tuba).

Enfin, sur le bord de mer, n’hésitez pas à vous laisser tenter par un verre de thé à la menthe, une pomme d’amour ou un sandwich au pain Tabouna, proposés par des vendeurs ambulants…

Aoussou

Du 25 juillet au 2 septembre, il y a ce ce qu’on appelle la période d’Aoussou. Cette saison se distingue par une chaleur estivale torride qui s’accompagne de la tiédeur de l’eau de mer et de l’augmentation du taux d’humidité dans l’atmosphère.

Dans la culture berbère, Aoussou se pose comme étant une période de détente et de repos, qui suit la saison des récoltes agricoles et qui précède celle des semailles.

Dans la tradition, la baignade pendant Aoussou constitue un véritable remède thérapeutique. C’est ce que nous confirme une maman d’une quarantaine d’années, dont c’est le premier jour de congé. « Moi j’ai toujours profité de cette période pour me baigner. La tradition veut que pendant Aoussou, il faut se baigner dans dans sept vagues successives. Aujourd’hui c’est idéal car la mer un peu agitée », explique-t-elle. Selon elle, cela permet de ne pas tomber malade toute l’année durant.

Une « Hajja », assise sur une chaise dans le sable, croit elle aussi en la légende d’Aoussou. « C’est très bon pour les os et le rhumatisme car la chaleur de l’eau et du sable ont des vertus curatives. », dit-elle.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessus, une reportage réalisé à la Marsa Plage.

Wissal Ayadi