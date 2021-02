MCA-EST : Mouîne Chaâbani : « Trop de précipitation »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Mouîne Chaâbani, a déclaré lors de la conférence de presse tenue après le match disputé face au MC Alger que les résultats obtenus jusque là sont satisfaisants : « Nous visions la victoire ce soir. Nous avons bien entamé la rencontre mais l’adversaire nous a posé beaucoup de problèmes avec son jeu direct. Le but encaissé a eu un impact négatif sur les joueurs. Nous avons réagi après la pause et les changements effectués ont aidé l’équipe à revenir au score. Nous aurions pu marquer d’autres buts mais il y a eu trop de précipitation. Le chemin est encore long surtout que toutes les équipes sont prêtes et tous les matchs sont difficiles. Il faut donc assurer à domicile ».