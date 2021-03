Medhat Abdelhadi : « Notre moral est au top ! Nous savons tout sur l’EST »

Le directeur sportif du Zamalek, Medhat Abdelhadi s’est exprimé sur la chaine ON Sports avant le départ vers Tunis, où son équipe affrontera les Sang et Or pour le compte de la troisième journée de la ligue des champions d’Afrique. Le dirigeant zamalkawi a déclaré : « Nous savons tout sur l’Espérance de Tunis. Nous avont bien prépaé le match et étudié sa façon de jouer. Nous affronterons ce match avec un moral au top, malgré les deux résultats nuls ».

GnetNews