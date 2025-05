MÃ©tÃ©o : Alerte aux pluies intenses et aux vents violents sur plusieurs rÃ©gions de Tunisie

Météo : Alerte aux pluies intenses et aux vents violents sur plusieurs régions de Tunisie

L’Institut National de la Météorologie (INM) a publié un bulletin de suivi annonçant un épisode pluvieux significatif à partir de l’après-midi du mardi 13 mai 2025. Les premières précipitations sont attendues sur les régions ouest du nord et du centre, avant de s’étendre progressivement aux autres zones du centre du pays.

Selon les prévisions, ces pluies seront localement intenses et accompagnées par endroits de chutes de grêle, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, du Kef et de Siliana, où les cumuls pluviométriques pourraient atteindre entre 20 et 40 mm.

Par ailleurs, un vent fort à très fort soufflera sur le centre et le sud du pays au cours de la journée du mercredi 14 mai. Les rafales, comprises entre 60 et 80 km/h, pourraient atteindre temporairement les 100 km/h, soulevant des tourbillons de sable dans les régions concernées.

L’INM annonce également des pluies temporairement orageuses sur la plupart des régions dans la nuit de mercredi à jeudi ainsi que dans la journée du jeudi 15 mai. Ces précipitations pourraient être localement abondantes sur le nord et les régions de l’Est.

Gnetnews