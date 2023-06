Météo de ce mardi 6 juin

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, ce mardi 6 juin 2023, les régions de l’Est du pays connaîtront des chutes de pluie, avec localement des averses orageuses et des risques de grêle par endroits. Les régions de l’extrême Nord et de l’Ouest seront également concernées par ces précipitations.

Le vent soufflera relativement fort, atteignant entre 30 et 50 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 70 km/h près de la côte Est et au sud. Il existe également une possibilité de phénomène de sable. La force du vent diminuera progressivement en début de nuit. Ailleurs, le vent sera faible à modéré, avec des vitesses entre 15 et 30 km/h.

La mer sera généralement peu agitée, mais localement agitée au Nord, et très agitée à ondulée sur les autres plages.

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales varieront entre 19 et 25 degrés au Nord, au Centre et sur les régions côtières du Sud, et entre 26 et 32 degrés ailleurs. Dans l’extrême Sud-ouest, elles atteindront jusqu’à 34 degrés.

Gnetnews