MÃ©tÃ©o de ce samedi 5 novembre

Météo de ce samedi 5 novembre

L’automne semble enfin avoir fait son entrée en Tunisie. Selon les prévisions de l’Institut national de météorologie pour ce samedi 5 novembre 2022, le temps sera nuageux avec des pluies parfois orageuses.

Le vent sera très fort près des côtes puisqu’il sera compris entre 60 et 80 km/h et relativement fort, entre 40 et 60 km/h ailleurs. Il pourra dépasser les 90 km/h près de la côte nord et les hauteurs.

La mer sera très agitée puis localement houleuse dans les régions du nord du pays.

Du côté des températures, elles seront à la baisse. Les maximales varieront entre 13 et 18 degrés au nord et 11 degrés sur les hauteurs de l’ouest et entre 20 et 25 dans les autres régions.

Gnetnews