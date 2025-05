Météo: Des pluies attendues ce vendredi sur l’ouest du pays, vent fort et mer agitée

L’Institut national de la météorologie prévoit pour ce vendredi 23 mai 2025 un temps instable, marqué par des pluies attendues sur les régions ouest du nord et du centre du pays.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Il sera relativement fort, notamment près des côtes et dans les zones sud, où des phénomènes locaux de sable sont à prévoir.

La mer sera très agitée à fortement agitée sur l’ensemble des côtes.

Côté températures, une légère baisse est attendue par rapport aux journées précédentes.

Gnetnews