MÃ©tÃ©o : Des tempÃ©ratures supÃ©rieures aux normales saisonniÃ¨res attendues en Tunisie

Météo : Des températures supérieures aux normales saisonnières attendues en Tunisie

Les températures devraient être au-dessus des normales saisonnières sur l’ensemble du territoire tunisien durant la période février-mars-avril 2025, selon le Bulletin de prévision saisonnière publié lundi par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les prévisions indiquent que les températures moyennes normales pour cette période varieront entre 11,5 et 14°C dans le nord et le centre, et entre 14 et 17°C dans le sud. Les températures les plus basses seront enregistrées dans les hauteurs de l’ouest, notamment à Thala, où elles pourraient descendre à 9,5°C.

En ce qui concerne les précipitations, les modèles climatiques ne dégagent pas de tendance claire sur la majeure partie du pays. Toutefois, une période plus sèche que la normale semble probable dans certaines régions du nord et du sud.

D’après la carte des normales de précipitations (période de référence 1991-2020), les cumuls varient entre 5 et 15 mm dans le sud, 15 et 35 mm dans le centre, et entre 35 et 85 mm dans le nord, avec un maximum de 95 mm dans l’extrême nord-ouest (station de Tabarka).

Ces prévisions confirment une tendance au réchauffement climatique, marquée par des températures plus élevées et des précipitations irrégulières, accentuant les défis liés à la gestion des ressources hydriques en Tunisie.

Gnetnews