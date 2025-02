MÃ©tÃ©o du 10 janvier 2025 : Temps nuageux avec quelques averses et des tempÃ©ratures fraÃ®ches

Météo du 10 janvier 2025 : Temps nuageux avec quelques averses et des températures fraîches

La journée sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, avec des passages très nuageux sur les régions côtières du nord et du centre, accompagnés de quelques averses isolées.

Le vent soufflera du nord-ouest sur le nord et le centre, et du secteur est ailleurs. Il sera relativement fort près des côtes est, mais faible à modéré sur le reste du territoire.

Côté mer, elle sera très agitée à agitée sur les côtes est et agitée sur le nord.

Les températures maximales oscilleront entre 10 et 14°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 15 et 19°C ailleurs.

Gnetnews